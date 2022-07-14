عشرات المنظمات تطالب بايدن بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها

وجهت منظمات فلسطينية وعربية – أمريكية، اليوم الخميس، رسالة الى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالبته فيها بمحاسبة (إسرائيل) على التمييز والجرائم ضد الفلسطينيين.

وجاءت الرسالة، في بيان، وقعته عشرات منظمات المجتمع المدني، استباقًا لزيارة بايدن لمدينة بيت لحم، المقررة يوم غد الجمعة، من بينها الاتحاد الأمريكي لرام الله، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية، ومنظمة شاهد عيان على فلسطين، وتحالف دالاس من أجل العدالة، والمنظمة العربية الأمريكية ضد التمييز، وعشرات المنظمات الأخرى.

وطالبت المنظمات، في بيانها، الرئيس الأمريكي "بإعطاء الأولوية للحريات الأساسية للفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن "التزام بايدن بالدفاع عن الحريات الأساسية لجميع الشعوب، الذي أعلنه قبل سفره، لم يظهر بعد في سياسات وأولويات إدارته تجاه (إسرائيل)، وما تقوم به في فلسطين المحتلة".

ولفت إلى واقعة اغتيال الصحفية الفلسطينية - الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، قائلة إن "وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بيانًا مقتضبًا ومروعًا في الرابع من تموز، يعفي (إسرائيل) فعليًا من أي ذنب أو مساءلة عن مقتل أبو عاقلة".

واعتبرت المنظمات أن "تعامل الخارجية وإدارة بايدن مع التحقيق في مقتل أبو عاقلة - حتى الآن - كان مسيئًا ومهملاً، ويتجاهل التاريخ الطويل للقوات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الصحفيين".

ووصل بايدن، أمس الأربعاء، إلى "تل أبيب"، لتكون أول محطة في جولته التي ستمتد لأيام، والتي من المقرر أن تشمل أيضًا الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

المصدر / وكالات