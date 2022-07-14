تظاهرة في نابلس تنديداً بزيارة بايدن ودعوات للسلطة بمقاطعته

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14 يوليو 2022 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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رفض فلسطيني لزيارة بايدن ودعوات لمقاطعته (الأناضول)

ندّد عشرات الفلسطينيين، ظهر الخميس، بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، مطالبين بمقاطعته وعدم استقباله من قبل القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس شمالي الضفة.

​​​ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للسياسة الأمريكية"، و"لا لزيارة بايدن إلى فلسطين".

وندد نصر أبو جيش، منسق لجنة التنسيق الفصائلي، في كلمة له خلال الوقفة، بزيارة بايدن.

وقال إن "زيارة بايدن إلى مدينة بيت لحم غير مرحب بها، وتأتي من أجل دعم (إسرائيل) على المستويات كافة على حساب الحقوق الفلسطينية".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية حتى اليوم لم تنفذ ما وعدت به، وما نسمعه منها عبارة عن وعودات وشعارات".

وطالب أبو جيش رئاسة السلطة بمقاطعة الزيارة وعدم استقال بايدن في بيت لحم.

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المصدر / الأناضول
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