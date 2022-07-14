بايدن يوقع "إعلان القدس" للحفاظ على تفوق كيان الاحتلال العسكري

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد اتفاقا مشتركا أطلق عليه "إعلان القدس"، يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وعبرت الولايات المتحدة -وفق نص البيان- عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات (إسرائيل) وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة (السلام) لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.

كما نص الإعلان على التزام واشنطن بأمن (إسرائيل) والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومواجهة الأنشطة الإيرانية بالمنطقة سواء منها المباشرة أو عبر وكلائها.

وخلال مؤتمر صحفي تلا الإعلان، قال لبيد إن (إسرائيل) يجب أن تكون دائما قوية وآمنة بجيش قوي وأنها تعلمت بأنه يجب في بعض الأحيان حماية الحرية عبر استخدام القوة.

بدوره قال الرئيس الأميركي خلال المؤتمر، إن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإن التزام الولايات المتحدة بأمن (إسرائيل) قوي للغاية "وسنضمن قدرة (إسرائيل) على الدفاع عن نفسها بنفسها"، وفق تعبيره.

أشار إلى أنه يجب أن تبقى (إسرائيل) دولة يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة لأمن اليهود في العالم، مؤكدا دعمه حل الدولتين لتحقيق (السلام) ومعتبرا أنه أفضل حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد وصل بايدن إلى كيان الاحتلال، أمس الأربعاء، في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة أوائل عام 2021، وسيجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم، كما سيلتقي رئيس السلطة في مدينة بيت لحم غدا الجمعة ويجري محادثات في السعودية مع زعماء قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

فلسطينياً، عبر قطاعات سياسية واجتماعية رفضها زيارة بايدن للمنطقة، وأشاروا أنه لن يقدم شيئاً للفلسطينيين، وحذروا من مخططاته لدمج كيان الاحتلال في المنطقة.

المصدر / وكالات