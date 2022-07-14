فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تظاهرة في نابلس تنديداً بزيارة بايدن ودعوات للسلطة بمقاطعته

عشرات المنظمات تطالب بايدن بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها

الفصائل الفلسطينية بلبنان تؤكد رفض زيارة بايدن والمشاريع الأمريكية

هنية: محاولات الإدارة الأمريكية دمج الكيان وتوفير الأمن له ستبوء بالفشل

طالع الأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد القادم

الدولار يواصل الارتفاع ويصل لمستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا

بايدن يوقع "إعلان القدس" للحفاظ على تفوق كيان الاحتلال العسكري

حمادة: صمود شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد "الأقصى"

دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في الضفة ضد زيارة بايدن

مباحث التموين بغزة تضبط مئات القطع من المفرقعات

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الدولار يواصل الارتفاع ويصل لمستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا

14 يوليو 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
...
الدولار يواصل ارتفاعه أمام اليورو والين

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس مجددًا ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا.

ووفق مؤشرات الأسواق العالمية، واصل الدولار الارتفاع  ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو.

وفي ظل ارتفاع الدولار، تصدر تكهنات من المتعاملين بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

وحول الأسباب لهذه النتائج دفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذًا آمنًا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمئة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

اقرأ أيضا: تساوي سعر الدولار واليورو في الأسواق العالمية

وصعد الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 بالمئة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عامًا. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمئة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمئة ليسجل 1.00310 دولار.

وكذلك هبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعًا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو.

المصدر / وكالات
#الدولار يواصل ارتفاعه #ارتفاع سعر الدولار أمام العملات #الدولار يدفع اليورو والين لأدنى مستوى #ارتفاع الدولار أمام العملات الأجنبية #الدولار يصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة