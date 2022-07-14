هنية: محاولات الإدارة الأمريكية دمج الكيان وتوفير الأمن له ستبوء بالفشل

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، على أنّ "محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة".

ودعا خلال تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، إلى "فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات".

وجدد تأكيده على أنّ الشعب الفلسطيني "لن يقع مجددًا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، وإنّ خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة".

وتأتي تصريحات" هنية" بالتزامن مع زيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948-دولة الاحتلال- والتي استهلّها بالتأكيد على صهيونيّته حتى وإن لم يكن إسرائيليًّا، على حد وصفه.

المصدر / فلسطين أون لاين