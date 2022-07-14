حمادة: صمود شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد "الأقصى"

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة: إنّ "في الذكرى الخامسة لتصدي أهلنا المقدسيين ببطولة وثبات لمحاولة الاحتلال زرع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، تأكيد على إصرار شعبنا على مواصلة الصمود في وجه المحتل وكسر شوكته والثبات أمام المحاولات الإجرامية لتهويد مسجدنا المبارك".

وتابع حمادة في تصريح صحفي، اليوم الخميس: إنّ "بسالة أهل القدس ووقفتهم البطولية وإصرارهم على رفض التعاطي مع هذه البوابات، تؤكد أنّ مخططات الاحتلال الخبيثة ستتحطم دائمًا أمام إرادة أهلنا وأبناء شعبنا في القدس".

وشدّد على أنّ "رسالة القدس للاحتلال ومن يدعمه أنها أرض إسلامية عربية، تحطّمت على صخرتها آمال الغزاة الطامعين على مر التاريخ، مؤكدًا أنّ محاولات الرئيس الأمريكي اليوم لترسيخ أركان الاحتلال ستبوء بالفشل لا محالة".

وبعث بالتحية إلى "أهلنا الصامدين المرابطين في ربوع فلسطين المحتلة على تضحياتهم وما بذلوه من مهج وأرواح للدفاع عن القدس والأقصى، داعيًا إلى مزيد من اليقظة والرباط فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين