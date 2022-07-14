دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في الضفة ضد زيارة بايدن

دعت قوى سياسية وشعبية فلسطينية لتنظيم سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية في المدن الفلسطينية، ضد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع العلم الفلسطيني خلالها.



وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة، اليوم الخميس، أنّ زيارة بايدن هدفها خدمة الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه في المنطقة، ومحاولة ابتلاع ثروات الدول والشعوب العربية لصالح كيان الاحتلال.



وأعلنت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين عن إجراء مظاهرة اليوم الساعة الخامسة مساء في دوار المنارة بمدينة رام الله (وسط الضفة)، للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنّ "زيارة بايدن إلى المنطقة، ستخدم فقط المصالح الإسرائيلية على حساب المصلحة الفلسطينية".



من جهته؛ طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، صالح ناصر، الجماهير الفلسطينية إلى التظاهر ضد سياسة الولايات المتحدة ومواقفها تجاه "الحقوق القومية للشعب الفلسطيني".



بدورها؛ قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنّ "زيارة بايدن علامة سيئة للشعب الفلسطيني وقضيته، ولن تجلب أي خير له أو للأمة العربية أو الإسلامية".



ومن المقرر أن يلتقي بايدن، غدًا الجمعة، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مدينة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين