مباحث التموين بغزة تضبط مئات القطع من المفرقعات

تمكنت مباحث التموين بغزة، اليوم الخميس، من ضبط 626 قطعة من المفرقعات، وذلك خلال مهمة قامت بها المباحث لمتابعة وملاحقة مروجي الألعاب النارية.

وأكدت في بيان صحفي، أنها تابعت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، التي تُروِّج للمفرقعات استطاعت الوصول إلى أحد مروجي هذه المفرقعات الخطرة.

وذكرت أنها أحالت المذكور والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون، مؤكدة على أنها تحارب هذه الآفة الخطرة لما تُشكّله من خطر على سلامة المواطنين والمجتمع الفلسطيني.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة، الذي يُعتبر موسمًا لاستخدام مثل هذه المفرقعات التي تُشكّل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين، وتجعلهم عرضة للإصابة بجروح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين