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بتهمة مساعدة الشهيد نعالوة.. الاحتلال يحكم على أسير بالسجن 9 سنوات

14 يوليو 2022 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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الأسير بكر خريوش - أرشيف

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 9 سنوات على الأسير بكر خريوش من طولكرم بالضفة الغربية، بتهمة مساعدة الشهيد أشرف نعالوة.

ويتهم الاحتلال الأسير بكر محمد خريوش، بتقديم المساعدة للشهيد أشرف نعالوة، خلال فترة مطاردته، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت بالضفة الغربية.

ويدعي الاحتلال أن خريوش خطط مع الشهيد نعالوة لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد أهداف للاحتلال ومستوطنيه، قبل اغتيال أشرف من قبل قوات الاحتلال الخاصة في عام 2018.

واعتقلت قوات الاحتلال خريوش في تاريخ 6/11/2015، والذي كان مقررا أن يتم فيه مراسم زفافه، وجددت له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.

يذكر أن الشهيد نعالوة نفذ عمليّة إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان" القريبة من منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وارتقى الشهيد نعالوة بمخيم عسكر في مدينة نابلس في 12-12-2018 بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا كان يتحصن فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #أسير #أشرف نعالوة

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