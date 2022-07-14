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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

14 يوليو 2022 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم صباح اليوم الخميس، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغعاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية من المسجد، باتجاه باب السلسلة كما المعتاد.

ويتزامن هذا الاقتحام مع إجراءات مشددة تفرضها قوات الاحتلال تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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