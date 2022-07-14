وظيفة شاغرة (أخصائي علم الأمراض) الاتحاد اللوثري العالمي

مستشفى أوغستا فيكتوريا (AVH) هو مركز طبي متميز يقدم خدمات الرعاية الصحية والبرامج الصحية الأخرى منذ حوالي 70 عامًا للفلسطينيين ، بما في ذلك اللاجئين من جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهو برنامج من قبل الاتحاد اللوثري العالمي يخدم المرضى بغض النظر عن العرق أو الدين أو العرق أو السن أو الجنس أو التوجه الجنسي أو القناعة السياسية ، دون تمييز أو محاباة ؛ إنه مرفق رعاية حديث من الدرجة الثالثة يخدم المرضى الأكثر حرمانًا من غزة والضفة الغربية وله علاقة تاريخية خاصة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وصلنا إعلان توظيف صادر عن الاتحاد اللوثري العالمي يعلن فيه عن وظيفة أخصائي علم الأمراض Pathologist وفقاً لما يلي:

- اسم الوظيفة: أخصائي علم الأمراض Pathologist

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل.

- الموقع: سيكون العمل بمقر المستشفى الأهلي العربي - غزة

- الإشراف: لا توجد مسؤوليات إشرافية

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 21 يوليو 2022

- يجب على المتقدمين التمسك بالقيم الأساسية لمنظمتنا.

سيقوم مستشفى أوغوستا فيكتوريا كجزء من برنامج LWF للخدمة العالمية في القدس بتنفيذ مشروع مدته 5 سنوات في مجال "تطوير قدرات رعاية مرضى السرطان في قطاع غزة" بتمويل من دياكوني كاتاستروفينهيلفي بالتعاون مع المستشفى الأهلي العربي من خلال تجميع الخدمات التقنية ، البنية التحتية العلمية والمادية والموارد البشرية بهدف نهائي هو بناء القدرة على توفير رعاية وخدمات الأورام لجميع السكان في غزة.

المهام الرئيسية للوظيفة:

- يجب أن يكون أخصائي علم الأمراض طبيبًا متمرسًا وعلى دراية بجميع الإجراءات المخبرية والإكلينيكية ولديه خلفية واسعة في علم الأمراض.

- تتطلب الوظيفة اختبار وتحليل العينات لتشخيص الأمراض المختلفة.

- يجب أن يكون لدى أخصائي علم الأمراض خبرة في استخدام المعدات السريرية لإجراء الاختبارات ، مع القدرة على البحث في النتائج.

- يجب أن يكون أخصائي علم الأمراض أيضًا لاعبًا جماعيًا ويؤدي بروتوكولات مراقبة الجودة في مختبر علم الأمراض لضمان نتائج عالية الجودة.

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المهام الأساسية:

- الالتزام بسياسات السلامة ومكافحة العدوى المتبعة في مستشفى أوغوستا فيكتوريا والمستشفى الأهلي العربي.

- تقديم رعاية رحيمة ومناسبة وفعالة للمرضى لتعزيز الصحة.

- إظهار المعرفة بالعلوم الطبية الحيوية والسريرية والوبائية والسلوكية الاجتماعية الراسخة والمتطورة بالإضافة إلى تطبيق هذه المعرفة على رعاية المرضى وتعليم الآخرين.

- قادر على مراجعة وتقييم رعاية المرضى والممارسات المختبرية ، وتقييم واستيعاب الأدلة العلمية ، وتحسين رعاية المرضى والممارسات المخبرية باستمرار من خلال التقييم الذاتي المستمر والتعلم مدى الحياة.

- إظهار المهارات الشخصية ومهارات الاتصال التي تمكنه / لها من إقامة والحفاظ على علاقات مهنية مع المرضى ، وغيرهم من أعضاء فرق الرعاية الصحية.

- إظهار السلوك الذي يعكس الالتزام بالتطوير المهني المستمر والممارسة الأخلاقية والموقف المسؤول تجاه مرضاه ومهنتهم ومجتمعهم.

- بحث الأمراض والأسباب باستخدام مختلف المعدات والأساليب والتقنيات

- تحضير العينات للفحص.

- تحليل الأنسجة والخلايا وسوائل الجسم والعينات الأخرى.

- تجميع البحوث والمعلومات اللازمة لمزيد من الدراسة.

- إجراء الاختبارات والتحليلات وتصنيف العينات المختلفة مقابل النتائج المعروفة.

- تسجيل وتوثيق المظاهر السريرية في العينات.

- الامتثال لجميع الإجراءات والعمليات والمنهجيات المعملية.

- جمع وتحليل العيوب.

- إدارة وتعليم المقيمين وصغار أخصائيي علم الأمراض.

- توجيه وإدارة فنيي المختبرات ومساعدي المختبرات.

- إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات باستخدام العمليات والمنهجيات العلمية.

- إجراء اختبارات ضمان الجودة الخارجية والداخلية.

- اتبع جميع لوائح الصحة والسلامة عند التعامل مع العينات والتخلص منها.

- ضمان تطهير وتعقيم المعدات وأماكن العمل.

- إرسال نتائج البحوث وبياناتها للدراسة والتعاون.

- الحضور والمشاركة بفعالية في اجتماعات الإدارات والأقسام وأنشطة المستشفى.

- أداء أي واجبات أخرى ذات صلة ، كما تم تعيينها.

- الوصف الوظيفي خاضع للتجديد حسب حاجة العمل وسيتم استخدامه كأساس للتقييم السنوي للموظف.

المؤهلات والمهارات والخبرة المطلوبة

- شهادة طبية من كلية طب معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة.

- طبيب مسجل لدى نقابة الأطباء الفلسطينية.

- شهادات البورد الفلسطيني أو العربي في علم الأمراض مع ترخيص في مكانة جيدة أو مرشح مؤهل من مجلس الإدارة مع خبرة تدريبية لا تقل عن 2-3 سنوات في التدريب على علم الأمراض.

- القدرة على تفسير البيانات السريرية والجينومية والفعالية.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر ، بما في ذلك Microsoft Office (Word و Excel و PowerPoint).

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

- القدرة على بناء المصداقية والثقة مع الإدارات والموظفين والعمل بفعالية معهم.

- مهارات الاتصال الفعال. القدرة على التواصل بشكل فعال مع المرضى ومقدمي الرعاية وزملائهم المهنيين الطبيين.

- العمل الجماعي المنحى وأظهر المرونة.

- الدافع للعمل في بيئة سريعة الخطى.

- القدرة على العمل بشكل مستقل تحت الضغط ، والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة ، وإظهار المرونة والإبداع في التخطيط وحل المشكلات.

- احترام وتعزيز القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات المهنية والعمل كمرشدين.

طريقة التسجيل

- يمكن للمرشحين المهتمين والمؤهلين التقديم عبر الإنترنت من خلال تقديم طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 21/7/2022

- ملاحظة / ننصح بالتسجيل من خلال جهاز حاسوب وليس جوال والاستعانة بالترجمة عند تعبئة طلب التوظيف أعلاه.