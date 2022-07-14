وظيفة شاغرة (أخصائي/ـة أشعة) في مستشفى بمدينة غزة

مستشفى أوغستا فيكتوريا (AVH) هو مركز طبي متميز يقدم خدمات الرعاية الصحية والبرامج الصحية الأخرى منذ حوالي 70 عامًا للفلسطينيين ، بما في ذلك اللاجئين من جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهو برنامج من قبل الاتحاد اللوثري العالمي يخدم المرضى بغض النظر عن العرق أو الدين أو العرق أو السن أو الجنس أو التوجه الجنسي أو القناعة السياسية ، دون تمييز أو محاباة ؛ إنه مرفق رعاية حديث من الدرجة الثالثة يخدم المرضى الأكثر حرمانًا من غزة والضفة الغربية وله علاقة تاريخية خاصة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وصلنا إعلان توظيف صادر عن الاتحاد اللوثري العالمي يعلن فيه عن وظيفة أخصائي/ة أشعة وفقاً لما يلي :

- اسم الوظيفة : أخصائي أشعة Radiologist ، قطاع غزة.

- نوع الوظيفة : وظيفة بدوام كامل .

- الموقع: العمل سيكون بمقر المستشفى الأهلي العربي - غزة

- الإشراف: لا توجد مسؤوليات إشرافية

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 21 يوليو 2022

- يجب على المتقدمين التمسك بالقيم الأساسية لمنظمتنا.

سيقوم مستشفى أوغوستا فيكتوريا كجزء من برنامج LWF للخدمة العالمية في القدس بتنفيذ مشروع مدته 5 سنوات في مجال "تطوير قدرات رعاية مرضى السرطان في قطاع غزة" بتمويل من دياكوني كاتاستروفينهيلفي بالتعاون مع المستشفى الأهلي العربي من خلال تجميع الخدمات التقنية ، البنية التحتية العلمية والمادية والموارد البشرية بهدف نهائي هو بناء القدرة على توفير رعاية وخدمات الأورام لجميع السكان في غزة.

المهام الرئيسية للوظيفة : أخصائي الأشعة هو طبيب متخصص في التصوير الطبي ويساعد في تشخيص مختلف الحالات أو الإصابات ومراقبتها وعلاجها باستخدام تقنيات التصوير الطبي مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والموجات فوق الصوتية.

المهام الأساسية:

1- الالتزام بسياسات السلامة ومكافحة العدوى المتبعة في مستشفى أوغوستا فيكتوريا ومستشفى الأهلي العربي.

2- تقييم التاريخ الطبي للمرضى للتأكد من أن إجراءات التصوير الطبي المختلفة لن تضر بهم.

3- اقتراح تقنيات التصوير الطبي البديلة ، عند الضرورة.

4- إبلاغ المرضى بعملية التصوير الطبي.

5- قادر على استخدام تقنيات التصوير الطبي ، مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي وتنفيذ الصور الطبية وإدخالها بنجاح للمساعدة في عملية التشخيص والعلاج.

6- أداء وتوجيه طاقم الأشعة لتنفيذ إجراءات تشخيصية موجهة بالصور.

7- العمل مع فنيي معمل الأشعة للحصول على جودة صورة مثالية.

8- تفسير نتائج إجراءات التصوير التشخيصي لتحديد التشخيص.

9- التواصل ومناقشة النتائج والتشخيصات مع الأطباء.

10- تجميع تقارير مكتوبة عن النتائج والتشخيصات.

11- اتباع البروتوكولات الطبية للإنعاش أو النزيف أو العدوى أو حالات الطوارئ الأخرى ، عند الضرورة.

12- الوصف الوظيفي خاضع للتجديد حسب حاجة العمل وسيتم استخدامه كأساس للتقييم السنوي للموظف.

المؤهلات والمهارات والخبرة المطلوبة

1- شهادة طبية من كلية طب معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة.

2- طبيب مسجل لدى نقابة الأطباء الفلسطينية.

3- شهادة من البورد الفلسطيني أو العربي في الأشعة أو التخصصات الفرعية مثل الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التداخلية.

4- القدرة على تفسير البيانات السريرية والجينومية والفعالية.

5- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر ، بما في ذلك Microsoft Office (Word و Excel و PowerPoint).

6- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

7- القدرة على بناء المصداقية والثقة مع الإدارات والموظفين والعمل بفعالية معهم.

8- مهارات الاتصال الفعال.

9- القدرة على التواصل بشكل فعال مع المرضى ومقدمي الرعاية وزملائهم المهنيين الطبيين.

10- طبيعة عطوفة ورحيمة عند التعامل مع المرضى.

11- القدرة على العمل بشكل مستقل تحت الضغط ، والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة ، وإظهار المرونة والإبداع في التخطيط وحل المشكلات.

12- احترام وتعزيز القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان.

13- الحفاظ على العلاقات المهنية والعمل كمرشدين.

طريقة التسجيل

- يمكن للمرشحين المهتمين والمؤهلين التقديم عبر الإنترنت من خلال تقديم طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 21/7/2022

- ملاحظة / ننصح بالتسجيل من خلال جهاز حاسوب وليس جوال والاستعانة بالترجمة عند تعبئة طلب التوظيف أعلاه.