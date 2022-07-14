فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آمال السلطة على رؤساء أمريكا.. تاريخٌ من المراهنات الفاشلة

طالع أسعار كيلو الدجاج والخضروات في غزة الخميس 14 يوليو

الأشعل: زيارة "بايدن" لحماية أمن (إسرائيل) وتعزيز التطبيع

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الخميس 14 يوليو 2022

بيل جيتس يتبرع بمبلغ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية

اكتشاف أحواض ملحية نادرة في أعماق البحر الأحمر تحفظ أسرار كوارث حدثت قبل آلاف السنين

خبير يكشف عن إقبال الروس على شراء العقارات في دبي

تفاصيل مقتل صيدلي مصري على يد سيدة سعودية

هل الخضروات المجمدة مفيدة لصحتنا؟

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

14 يوليو 2022 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
...
ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو اليوم السبت صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة