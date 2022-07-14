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القبض على القطة "رودي" بعد 3 أسابيع من الملاحقة في مطار لوغان

14 يوليو 2022 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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ألقي القبض أخيراً، أمس الأربعاء، على قطة كانت تهرب من موظفي مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية وموظفي شركات الطيران وخبراء الحيوانات منذ هروبها من ناقلة للحيوانات الأليفة في المطار قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال متحدث باسم المطار في بيان: "لن نعرف أبداً إذا كان ذلك بسبب التعب أو الجوع، لكنها سمحت لنا أخيراً بالإمساك بها هذا الصباح".

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أن فحصاً طبياً قد أُجري لـ"رودي" وستعود إلى عائلتها أخيراً.

وكتبت صاحبة القطة، باتي نوليت سهلي، على "فيسبوك": "تبدو رائعة، ويسعدها أن تكون مع الناس".

ونشرت سهلي سابقاً أن العائلة كانت عائدة إلى الولايات المتحدة من ألمانيا، ولكن عندما هبطت الطائرة في 24 يونيو/حزيران، هربت القطة السوداء البالغة من العمر 4 سنوات ذات العيون الخضراء من قفصها وذهبت لمطاردة الطيور.

وأدى ذلك إلى عملية بحث واسعة النطاق شملت موظفي المطار والخطوط الألمانية وعمّال البناء والمدافعين عن الحيوانات، بالإضافة إلى استخدام كاميرات الحياة البرية وفخاخ الإطلاق الآمن.

وقالت سهلي إن خطوط لوفتهانزا الألمانية استأجرت صياداً. وعلى الرغم من المشاهدات العديدة لها، فإن "رودي" استعصت دائماً على ملاحقيها.

المصدر / وكالات
#القطة #رودي #مطار لوغان

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