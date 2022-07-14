وزارة الاحتلال: ارتفاع سعر الخبر بنسبة 20%

توقعت ما تُسمى بوزيرة الاقتصاد والصناعة في (إسرائيل) أورنا باربيباي مساء الأربعاء ارتفاع سعر الخبز بنسبة 20% بدءً من يوم الأحد القادم.

وقالت باربيباي: "على الرغم من موجة الغلاء العالمية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، إلا أنها لم توافق على رفع الدعم والرقابة على أسعار الخبز".

وأوضحت، "سيرتفع سعر الخبز الموحد من 7.11 شيكل إلى 8.53 شيكل للرغيف، وان سبب الزيادة هو ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا التي تعتبر من أهم مصدري الحبوب في العالم".

وتابعت باربيباي، "على الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار الخبز، إلا أنها تعتزم مواصلة العمل على تحسين الآلية التي يتم من خلالها تحديث أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية ورفاهية الجمهور".

ودعت وزيرة الاحتلال تجار التجزئة إلى الحرص على رفع الأسعار جزئيا لإظهار مدعى حرصهم على مصلحة المستهلكين"، مضيفة، "في الوقت نفسه، أصدرت تعليماتي إلى المهنيين في المكتب لمواصلة مراقبة أسعار القمح والدقيق العالمية".

يُذكر أن الاحتلال أعلن عن موجة غلاء شملت ارتفاع في أسعار الوقود، والكهرباء، وأسعار الحليب، والبيض.

المصدر / وكالات