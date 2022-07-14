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روسيا.. تشيد أماكن ترفيه فوق أعلى ناطحات السحاب في أوروبا

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روسيا.. تشيد أماكن ترفيه فوق أعلى ناطحات السحاب في أوروبا

14 يوليو 2022 . الساعة 01:20 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة Aeon Development عن نيتها تشييد أراجيح وأماكن ترفيه على بعض ناطحات السحاب التي تعتبر من بين الأكثر ارتفاعا في موسكو وفي أوروبا بشكل عام.

وأشارت الشركة إلى "أن مشروعها الجديد يتضمن تركيب أراجيح وأشياء ترفيهية على أسطح ناطحات السحاب River Park Towers Kutuzovsky التي يبلغ ارتفاعها 180 مترا، ومساحة أسطحها 550 مترا مربعا، وستحاط أماكن الأراجيح بأسوار زجاجية متينة تضمن السلامة الكاملة لزوارها".

وأوضح ممثلو الشركة أن أراجيحهم بعد أن تشيّد ستكون الأعلى في أوروبا، فأعلى أراجيح موجودة في أوروبا حاليا هي Over The Edge المنصوبة على سطح برج Dam Toren في أمستردام على ارتفاع 100 م تقريبا.

ويتم تطوير المشروع الجديد بالاشتراك مع مكتب التصاميم الهندسية Wowhaus ، وبالإضافة إلى الأراجيح ستركب على أسطح ناطحات السحاب المذكورة أماكن صغيرة للاستمتاع بالحمامات الشمسية مزودة بأحواض الجاكوزي، شمسيات وأماكن مغلقة لممارسة النشاطات الترفيهية المختلفة.

المصدر / وكالات
#روسيا #ناطحات السحاب #أماكن ترفيه #أراجيح

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