فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن مهام الغواصة النووية الروسية "بيلغورود"

روسيا تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا

بالفيديو.. مقاومون يستهدفون مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل

القرفة.. تحمي من الجلطات وتقلل من الشيخوخة

هل يقرأ شخص آخر رسائلك في "فيسبوك"؟

"إنستغرام" يُشجع الإعلانات بـ"سوق المبدعين"

"دراغمة" يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان الجديدة بالضفة

مصرع طفل بحادث دعس شمال القدس

الصحة تصدر إعلانًا مهمًا للمواطنين حول مراكز فحص كوفيد19

نصر الله: الرئيس الأمريكي ليس لديه شيء يقدمه للفلسطينيين

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الكشف عن مهام الغواصة النووية الروسية "بيلغورود"

14 يوليو 2022 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
...

صممت الغواصة النووية الروسية "بيلغورود" لتنفيذ مهام خاصة والرد على هجمات العدو.

ووفقا لمجلة The National Interest ، مهمة الغواصة النووية الروسية К-329 "بيلغورود" المزودة بطوربيدات نووية، التي تسلمتها القوات البحرية الروسية يوم 8 يوليو الجاري، هي الرد على هجمات العدو، وكذلك حل مسائل علمية والقيام بعمليات البحث والانقاذ . كما أنها مزودة بمركبات إنقاذ في أعماق البحار ومركبات ذاتية القيادة غير مأهولة.

وتضيف المجلة، "ومع ذلك فإن المهمة الأساسية لهذه الغواصة اللغز، هي توجيه الضربة النهائية في حال نشوب حرب نووية، بفضل تزويدها بطوربيدات نووية بعيدة المدى من نوع "بوسيدون".

وتؤكد المجلة، على أن جميع السواحل الشرقية للولايات المتحدة يمكن أن تصبح أهدافا للغواصة النووية "بيلغورود".

ويذكر أن The Drive أفادت قبل فترة، بأن الغواصة النووية "بيلغوود" ستسمح للقوات البحرية الروسية بفرض سيطرتها وهيمنتها على القطب الشمالي، وتسمح بقطع الكابلات البحرية أو تركيب معدات عليها لجمع المعلومات.

المصدر / وكالات
#روسيا #الغواصة النووية #بيلغورود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة