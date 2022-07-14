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روسيا تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا

14 يوليو 2022 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
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أعلن دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، بمقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو يمكن أن تمدد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب في أوروبا وكانت المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز في حالة صالحة للعمل.

ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا في عام 2024.

وقال: "أعلن الاتحاد الأوروبي سياسة التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وهذا يعني التخلي عن النقل عبر أوكرانيا وحرمان كييف من الدخل منه. إذا استمر الطلب من المستهلكين الأوروبيين وكان نظام نقل الغاز الأوكراني في حالة عمل، فستكون روسيا مستعدة للنظر، من بين خيارات أخرى، في إمكانية استمرار النقل عبر أوكرانيا".

وشدد على أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي، مذكرا بأن النقل في الوقت الحالي "مقيد من السلطات الأوكرانية التي رفضت نقل الغاز عبر محطة قياس الغاز سوخرانيفكا"

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #الغاز

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