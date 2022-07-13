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القرفة.. تحمي من الجلطات وتقلل من الشيخوخة

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القرفة.. تحمي من الجلطات وتقلل من الشيخوخة

13 يوليو 2022 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن للقرفة فوائد عديدة، فهي تقلل من شيخوخة الخلايا وتحمي الجسم من تكون الجلطات.

وتقول في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، "القرفة هي لحاء شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى الفصيلة الغارية. وتستخدم القرفة منذ زمن بعيد في صناعة العطور والمعجنات. وتكمن فائدة القرفة الرئيسية في احتوائها على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات".

ووفقا للخبيرة، تعزز القرفة تركيب أكسيد النتريك في الأنسجة، لذلك تحمي أنسجة الجسم من أكسدة الجذور الحرة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر القرفة إيجابيا في الأوعية الدموية، وتحسن سيولة الدم، وتحمي من نشوء الجلطات، وتقلل من شيخوخة جميع الخلايا.

وتقول، "هذه الخصائص تعمل عندما تكون القرفة ضمن النظام الغذائي. وعند استخدامها بصورة صحيحة نحصل منها على فوائد. ولكن عند تناول فطائر بالقرفة بكميات كبيرة بغض النظر عن كمية القرفة فيها، فسوف نحصل على زيادة في الوزن".

 

المصدر / وكالات
#الشيخوخة #القرفة #الالتهابات #الجلطات

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