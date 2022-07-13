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اتفاق لإنشاء مركز تنسيق بإسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية

13 يوليو 2022 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الاجتماع الرباعي الذي عقد اليوم الأربعاء لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أكار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي حول الحبوب الأوكرانية، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها".

واحتضنت إسطنبول اجتماعًا عسكريًا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

المصدر / الأناضول
#تركيا #روسيا #أوكرانيا

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