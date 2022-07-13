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"فلسطينيي الخارج": محاولة بايدن تصفية قضيتنا لن يكتب لها النجاح

13 يوليو 2022 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام لـ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أحمد محيسن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي بدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى المنطقة تشمل كل من فلسطين المحتلة والسعودية "يدرك فشل أسلافه في البيت الأبيض، في  تصفية قضية شعبنا وفرض مشروعات سياسية جائرة، وآخرها صفقة القرن" في إشارة إلى المشروع الذي طرحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ورأى محيسن في تصريح لـ "قدس برس" إن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن "تواصل نهج سابقاتها في فرض الحلول الأمنية الأحادية التي تسعى إلى استدامة الاحتلال، وحماية الإستيطان، والإخلال بمبادئ الحقوق والعدالة، وتكريس هيمنة كيان الاحتلال على المنطقة ككل، عبر نسج تحالفات إقليمية تحت عنوان التطبيع" على حد تعبيره.

وأعرب الأمين العام لـ "فلسطينيي الخارج" عن ثقته بأن "أي مشروعات وتحركات جديدة تتجاوز قضية شعبنا الفلسطيني.. سيكون مصيرها الفشل مثل سابقاتها.. ستتحطم على صخرة صمود شعبنا المستمرّ وكفاحه المشروع جيلا وراء جيل".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #فلسطينيي الخارج #بايدن

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