الاحتلال يحول القيادي عطا جبالي للاعتقال الإداري

حولت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، القيادي في حركة حماس عطا جبالي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية للاعتقال الإداري.

وقالت بتول جبالي، إن سلطات الاحتلال قررت تحويل والدها للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

واعتقل الاحتلال جبالي في الخامس من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله بحي الهدف في جنين.

وسبق أن تعرض جبالي للاعتقال في سجون السلطة والاحتلال، على خلفية مواقفه السياسية ونشاطه الدعوي.

وجاء الاعتقال الأخير لجبالي بعد عامين فقط من الإفراج عنه في مايو 2020 حيث أمضى نحو عام في سجون الاحتلال.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ194 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وصعدت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الاسرى الإداريين للمحاكم.

وأصدرت محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد، منذ بداية العام، من بينها (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى.

وأصدر الاحتلال (340) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين