قطاع غزة يدخل الموجة الخامسة من كورونا وتحذيرات من سرعة انتشاره

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، دخول قطاع غزة الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا، وحثت المواطنين على العمل بالإجراءات الصحية المتبعة لتفادي الإصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "خلية الأزمة بوزارة الصحة، اجتمعت اليوم الأربعاء لاستعراض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة لمراجعة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المتعلقة بالجائحة وذلك في أعقاب تزايد الإصابات اليومية المسجلة والتي تشير إلى أن القطاع دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 ".

وتابعت، أن هذا النوع من كورونا "يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي".

وأكدت الوزارة، أن المعطيات تشير إلى أن أعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج إلى الرعاية الطبية لن تصل إلى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة.

وبينت أن التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 أثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الإصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.

ودعت الوزارة المواطنين لتلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد ١٩، والحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار، وارتدائها في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وقررت منع زيارة المرضى في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

كما قررت تخصيص مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة، التي تعاني من الأعراض الشديدة، فيما سيتم متابعة حالات الاشتباه بالإصابة وإجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والأونروا والمؤسسات الأهلية.

المصدر / فلسطين أون لاين