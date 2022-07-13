البيت الأبيض: تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران "تهديد كبير"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز علاقات بلاده مع إيران في ظل الحرب بأوكرانيا؛ تمثل "تهديداً كبيراً".

تأتي تصريحات سوليفان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون، إن إيران تستعد للمساعدة في تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك بعض الطائرات التي يمكن استخدامها كسلاح، لنشرها في أوكرانيا.

ووصف سوليفان توقيت رحلة بوتين بأنه "مثير للاهتمام"، ومن المتوقع أن يزور بوتين طهران الأسبوع المقبل.

وقال سوليفان: "أن تعزز روسيا تحالفها مع إيران لقتل الأوكرانيين أمر يجب على العالم كله أن ينظر إليه ويعتبره تهديداً بالغاً".

ومن المنتظر أن يزور بوتين طهران الأسبوع المقبل، وسيلتقي المرشد الأعلى علي خامنئي، حسبما صرح السفير الروسي لدى طهران اليوم.

وأضاف: "بالإضافة إلى عقد اجتماعات مقررة مع الرئيس الإيراني (إبراهيم) رئيسي والتركي (رجب طيب) أردوغان"، وفقاً لوكالة "تاس" الحكومية.

وتوقع ليفان جاغاريان "بشكل كبير" أن تشهد زيارة بوتين تبادلاً للآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية التي أثارها الرئيسان الروسي والإيراني في قمة بحر قزوين السادسة التي عقدت نهاية يونيو/حزيران الماضي في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.​​​​​​​

وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيزور طهران 19 يوليو/تموز الجاري حيث سيلتقي بالرئيسين الإيراني والتركي.

المصدر / وكالات