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محكمة ألمانية: فصل "دويتشه فيله" صحفية فلسطينية "غير قانوني"

13 يوليو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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قالت محكمة العمل الألمانية، إن قرار صحيفة "دويتشه فيله" فصل الإعلامية الفلسطينية مرام سالم عن عملها بزعم نشرها منشورات معادية للسامية "غير قانوني".

وأوضحت الصحفية سالم في، بيان اليوم الأربعاء، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية رأت أن قرار الصحيفة إلغاء عقد عملها قرار "باطل وغير قانوني".

وأكدت المحكمة أن المنشورات التي نشرتها سالم على فيسبوك "ليست معادية للسامية"، بحسب البيان.

ودعت سالم الصحيفة إلى تحمل المسؤولية وسحب الادعاءات وتقديم الاعتذار أمام الرأي العام، والتوقف عن فصل الفلسطينيين بسبب حديثهم عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وأشارت سالم إلى أن القرار يظهر فشل حملات الكراهية ضد النساء الفلسطينيات، مؤكدة براءتها منذ البداية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت سالم، فصلها من دويتشه فيله، على خلفية تقرير ألماني يتهمها بمعاداة السامية و(إسرائيل).

المصدر / وكالات
#الاحتلال #ألمانية #مرام سالم

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