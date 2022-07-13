التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند قمة 4 عقود

قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 9.1 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي صعودا من 8.6 بالمئة في مايو/أيار، بأعلى مستوى منذ 41 عاما.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان، اليوم الأربعاء، إن التضخم الشهري في البلاد صعد بنسبة 1.3 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1 بالمئة في مايو السابق له.

وجاءت الزيادة واسعة النطاق، مدفوعة بارتفاع مؤشرات البنزين والمأوى والغذاء؛ إذ ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 41.6 بالمئة، وارتفع مؤشر البنزين بنسبة 59.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار الغذاء خلال يونيو بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي وهي الأعلى منذ فبراير/شباط 1981، بينما صعدت أسعار النفط الخام بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك المسجلة خلال يونيو تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين ثاني لعام 1981.

وباستثناء الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلك على أساس سني بنسبة 5.9 بالمئة.

ولم تنجح جهود مكتب الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، في كبح جماح التضخم، إذ نفذ عدة زيادات على أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار.

المصدر / الأناضول