عمان.. تكريم لأهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال

أقامت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين حفل تكريم لأهالي المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، جمع غفير من أهالي الأسرى الأردنيين، وأسرى محررون من سجون الاحتلال، وعدد من الشخصيات النقابية والحزبية، وقيادات في الحركة الإسلامية.

وأكد مقرر "اللجنة الوطنية"، الأسير المحرر فادي فرح، في كلمة له، على "استمرار دور اللجان العاملة لنصرة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال في الدفاع عن الأسرى وذويهم، حتى يتم الإفراج عنهم".

وبيّن المهندس علي أبو السكر، في كلمة باسم الحركة الإسلامية، أن "الحركة أسست لجنة خاصة بالأسرى الأردنيين، شعورًا منها بأهمية وحساسية قضية الأسرى الأردنيين".

ودعا أبو السكر إلى "سرعة العمل على الإفراج عن الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال"، مضيفًا أن "على وزارة الخارجية الأردنية القيام بدورها في ترتيب زياراتٍ دورية لأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال، سيما وأن آخر زيارة جماعية كانت في العام 2008".

فيما شدد ذوو الأسيرين هاني خمايسة، ومناف جبارة، على أنهم يشعرون بـ"الفخر بأبنائهم، وأنهم ثابتون في دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، رغم ما يعانيه أبناؤهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب أهالي الأسرى الحكومة الأردنية، بممارسة دورها في السعي للإفراج عن أبنائهم، وكشف مصير المفقودين منهم.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 19 أسيرًا، يقضي بعضهم أحكامًا تصل إلى عشرات المؤبدات، إلى جانب 35 مفقودًا منذ حربي 1948 و1967، وسط معاناة وحرمان من الزيارات التي تُعد من أبسط حقوق المعتقلين"، وفقًا للجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين.

المصدر / وكالات