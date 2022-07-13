"مجابهة التطبيع" ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

تنشر صحيفة "فلسطين" غدًا الخميس، ملف "مجابهة التطبيع"، الذي يسلط الضوء على الرفض الشعبي العربي والإسلامي الواسع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن الملف سلسلة مقابلات صحفية مع شخصيات ثقافية وإعلامية ورياضية بارزة رافضة للتطبيع مع الاحتلال.

كما يشتمل على تقارير تُبرز الأحداث والمعلومات والمواقف المناهضة للتطبيع في شتى المجالات.

ويتزامن نشر الملف مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة، وسط دعوات فلسطينية للتظاهر رفضا للزيارة "المشؤومة" التي تسعى إلى تعزيز مصالح الاحتلال وتكريس وجوده في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين