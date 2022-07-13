قاسم: تبني بايدن الصهيونية يفضح انحيازه لمصالح الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه صهيوني في بداية زيارته للمنطقة، تفضح تبنيه الكامل للمصالح الصهيونية، وتؤكد حجم جريمة بعض الأطراف بتساوقها مع المساعي الأمريكية لتشكيل تحالفات يكون الاحتلال جزءاً منها.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، تعليقاً على كلمة بايدن في "تل أبيب"، أن تصريح الرئيس الأمريكي "يكشف مدى الوهم الذي تعيشه قيادة السلطة بإمكانية الاستفادة من المواقف الأمريكية"

وحطت طائرة بايدن، في مطار بن (غوريون) بعد ظهر اليوم الأربعاء، وجرى استقباله بمراسم شارك فيها رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت.

وقال بايدن في كلمة له فور وصله المطار، إن "العلاقات مع (إسرائيل) قوية أكثر من أي مرة. وأنتظر لقاءاتنا في الأيام القريبة. و(إسرائيل) والولايات المتحدة ستستمران في النمو والازدهار معا، لمصلحة العالم كله". وتحدث بايدن عن حق اليهود في فلسطين، وأنه "لا ينبغي أن يكون المرء يهوديا كي يكون صهيونيا".

وتابع أن "ثمة حاجة إلى سلام أكثر، واستقرار أكثر، وهذه أمور بالغة الأهمية بالنسبة لشعوب المنطقة. ولذلك سنبحث في استمرار دعمي، رغم أني أعلم أن الحديث لا يدور عن حل الدولتين. وهذا الطريق الأفضل لضمان المساواة، الحرية، الازدهار والديمقراطية لكلتا الدولتين".

وأضاف بايدن أن "العلاقات بين (إسرائيل) والولايات المتحدة ستستمر في الأيام القريبة في تغطية أي موضوع مرتبط بمستقبلنا المشترك. ونحن موحدون بقيمنا المشتركة وبرؤيتنا".

وقال لبيد خلال استقبال بايدن إنهما سيتحدثان خلال الزيارة "عن الحاجة إلى إعادة إنشاء تحالف عالمي قوي يوقف البرنامج النووي الإيراني وبناء هندسة أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب الشرق الأوسط في أعقاب اتفاقيات أبراهام وإنجازات قمة النقب".

وأصدر بايدن ولبيد تصريحا مشتركا، قبيل وصول الرئيس الأميركي، تحدثا فيه عن "بداية تعاون إستراتيجي في مجال التكنولوجية المتطورة". وجاء في البيان أنه سيتشكل إطارا لحوار تكنولوجي – إستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي في الجانبين، والتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأبحاث والحلول لتحديات عالمية، بينها أزمة المناخ وتحسين الاستعدادات لمواجهة أوبئة.

المصدر / فلسطين أون لاين