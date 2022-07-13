حماس ترحّب بالموقف الأوروبي الدّاعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية

رحّبت في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالبيان المشترك الصَّادر عن عدد من الدول الأوروبية (بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد)؛ الدَّاعم للمنظمات الأهلية المدنية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس جهاد طه في بيان أصدره عصر اليوم الأربعاء، إن الموقف الأوروبي "يكشف مجدّداً زيف رواية الاحتلال المضلّلة والمغرضة، في قلب الحقائق وممارسة الكذب للتأثير على عمل هذه المنظمات الأهلية، التي تعمل على كشف وفضح سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحقّ شعبنا".

وأشار أنَّ البيان الأوروبي المشترك خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لاستمرار الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأعلن البيان الأوروبي رفض الدول التسعة لتصنيف الاحتلال الإسرائيلي لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".

ودعا طه المجتمع الدولي، بمؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، في تجريم الاحتلال وسياسته العنصرية، ومحاسبة قادته ومستوطنيه، على جرائمهم بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

المصدر / فلسطين أون لاين