فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري: (إسرائيل) ستناقش مع بايدن خطة لسكة حديد تربطها بالأردن والسعودية

"شرطة التفاح والدرج" تُنهي ملفات "28" غارماً

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من شمال أريحا

وصول الرئيس الأمريكي إلى كيان الاحتلال

مطلوب محاسبة للعمل في مركز "غزة سكان"

حماس ترحّب بالموقف الأوروبي الدّاعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية

وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

"حماس": زيارة بايدن للكيان انحياز ودعم للاحتلال ومحاولة مرفوضة لدمجه في المنطقة

ميزة قديمة يُعيد واتساب تشغيلها.. ما تفاصيلها؟

إصابة الأسير المُسن فؤاد الشوبكي بفيروس "كورونا"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

وصول الرئيس الأمريكي إلى كيان الاحتلال

13 يوليو 2022 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
...

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى كيان الاحتلال في مستهل جولة من ثلاث محطات، تشمل أيضًا أراضي السلطة الفلسطينية والسعودية.

وهذه هي الزيارة الشرق الأوسطية الأولى لبايدن كرئيس، وتستمر حتى السابع عشر من يوليو/تموز الجاري.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، كما اصطف حرس الشرف لعزف النشيدين الأمريكي والإسرائيلي، واصطف مسؤولون إسرائيليون قرب درج الطائرة، لاستقباله.

ويعقد بايدن العديد من الاجتماعات ويشارك بعدة فعاليات الأربعاء والخميس.

وعبر الفلسطينيون عن رفضهم زيارة بايدن، وحذروا من أجندتها التي تأتي لخدمة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعوا لتظاهرات وسط مدينة رام الله عصر غد الخميس احتجاجاً على زيارته.

وقالت حركة حماس، إنها تتابع ببالغ الخطورة زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الاحتلال والمنطقة، وأجندتها التي تعبّر بوضوح عن نهج هذه الإدارة المستمر في تكريس الاحتلال ودعمه، الماضي في عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتنكّره لحقوق شعبنا المشروعة في الحريّة والاستقلال.

وأكدت حماس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنّ هذه الزيارة تجسيدٌ عمليٌّ للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له، وتشكّل غطاءً لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري والاستيطان والتهويد، ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ما يحمّل هذه الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن نتائجها وتداعياتها.

وحذّرت الحركة من خطورة الأجندات التي تحملها هذه الزيارة، من محاولات دمج دولة الاحتلال في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه، ما يُشكّل تحديًا جديدًا لأمن المنطقة واستقرار شعوبها، التي ما زالت تعاني من التدخلات الأمريكية والمشروع الصهيوني الاحتلالي.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #أميركا #بايدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة