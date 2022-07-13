وصول الرئيس الأمريكي إلى كيان الاحتلال

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى كيان الاحتلال في مستهل جولة من ثلاث محطات، تشمل أيضًا أراضي السلطة الفلسطينية والسعودية.

وهذه هي الزيارة الشرق الأوسطية الأولى لبايدن كرئيس، وتستمر حتى السابع عشر من يوليو/تموز الجاري.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، كما اصطف حرس الشرف لعزف النشيدين الأمريكي والإسرائيلي، واصطف مسؤولون إسرائيليون قرب درج الطائرة، لاستقباله.

ويعقد بايدن العديد من الاجتماعات ويشارك بعدة فعاليات الأربعاء والخميس.

وعبر الفلسطينيون عن رفضهم زيارة بايدن، وحذروا من أجندتها التي تأتي لخدمة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعوا لتظاهرات وسط مدينة رام الله عصر غد الخميس احتجاجاً على زيارته.

وقالت حركة حماس، إنها تتابع ببالغ الخطورة زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الاحتلال والمنطقة، وأجندتها التي تعبّر بوضوح عن نهج هذه الإدارة المستمر في تكريس الاحتلال ودعمه، الماضي في عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتنكّره لحقوق شعبنا المشروعة في الحريّة والاستقلال.

وأكدت حماس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنّ هذه الزيارة تجسيدٌ عمليٌّ للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له، وتشكّل غطاءً لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري والاستيطان والتهويد، ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ما يحمّل هذه الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن نتائجها وتداعياتها.

وحذّرت الحركة من خطورة الأجندات التي تحملها هذه الزيارة، من محاولات دمج دولة الاحتلال في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه، ما يُشكّل تحديًا جديدًا لأمن المنطقة واستقرار شعوبها، التي ما زالت تعاني من التدخلات الأمريكية والمشروع الصهيوني الاحتلالي.

المصدر / وكالات