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مطلوب محاسبة للعمل في مركز "غزة سكان"

13 يوليو 2022 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة "محاسبة" بداوم كامل في الفترة المسائية .

شروط التسجيل

1- خبرة سابقة على الأقل سنة في وظيفة محاسبة.

2- إتقان استخدام برنامج الأصيل.

3- خبرة على الأقل سنة على برنامج الأصيل.

3- التفرغ وتحمل ضغط العمل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- العمر 20سنة إلى 35سنة.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيها الشروط إرسال السيرة الذاتية CV على الواتس آب الخاص بالمركز او الإيميل بالشكل التالي:

1- صفحة واحدة فقط بصيغة PDF/Word.

2- توضيح مكان ومدة الخبرات المحاسبية .

3- توضيح طبيعة الخبرة المحاسبية والمهام الموكلة.

4- توضيع برامج المحاسبة التي عليها الخبرات السابقة.

5- إرفاق رقم الجوال في السيرة الذاتية.

6- إرفاق صورة شخصية في السيرة الذاتية.

-     Whatsapp: +972594100054

E-mail: [email protected]

- سيتم التواصل مع المقبولين لعمل المقابلة الشخصية.

- العنوان: مركز غزة سكان للأشعة - مدينة غزة، شارع الشفاء، المدينة الطبية ، مقابل مستشفى الشفاء

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