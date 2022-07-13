مطلوب محاسبة للعمل في مركز "غزة سكان"

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة "محاسبة" بداوم كامل في الفترة المسائية .

شروط التسجيل

1- خبرة سابقة على الأقل سنة في وظيفة محاسبة.

2- إتقان استخدام برنامج الأصيل.

3- خبرة على الأقل سنة على برنامج الأصيل.

3- التفرغ وتحمل ضغط العمل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- العمر 20سنة إلى 35سنة.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيها الشروط إرسال السيرة الذاتية CV على الواتس آب الخاص بالمركز او الإيميل بالشكل التالي:

1- صفحة واحدة فقط بصيغة PDF/Word.

2- توضيح مكان ومدة الخبرات المحاسبية .

3- توضيح طبيعة الخبرة المحاسبية والمهام الموكلة.

4- توضيع برامج المحاسبة التي عليها الخبرات السابقة.

5- إرفاق رقم الجوال في السيرة الذاتية.

6- إرفاق صورة شخصية في السيرة الذاتية.

- Whatsapp: +972594100054

- E-mail: [email protected]

- سيتم التواصل مع المقبولين لعمل المقابلة الشخصية.

- العنوان: مركز غزة سكان للأشعة - مدينة غزة، شارع الشفاء، المدينة الطبية ، مقابل مستشفى الشفاء