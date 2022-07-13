مطلوب محاسبة للعمل في مركز "غزة سكان"

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة "محاسبة" بداوم كامل في الفترة المسائية .
شروط التسجيل
1- خبرة سابقة على الأقل سنة في وظيفة محاسبة.
2- إتقان استخدام برنامج الأصيل.
3- خبرة على الأقل سنة على برنامج الأصيل.
3- التفرغ وتحمل ضغط العمل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- العمر 20سنة إلى 35سنة.
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيها الشروط إرسال السيرة الذاتية CV على الواتس آب الخاص بالمركز او الإيميل بالشكل التالي:
1- صفحة واحدة فقط بصيغة PDF/Word.
2- توضيح مكان ومدة الخبرات المحاسبية .
3- توضيح طبيعة الخبرة المحاسبية والمهام الموكلة.
4- توضيع برامج المحاسبة التي عليها الخبرات السابقة.
5- إرفاق رقم الجوال في السيرة الذاتية.
6- إرفاق صورة شخصية في السيرة الذاتية.
- Whatsapp: +972594100054
- E-mail: [email protected]
- سيتم التواصل مع المقبولين لعمل المقابلة الشخصية.
- العنوان: مركز غزة سكان للأشعة - مدينة غزة، شارع الشفاء، المدينة الطبية ، مقابل مستشفى الشفاء