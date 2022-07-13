وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي:
أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.
2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
ثانياً : مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.
2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي: