وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي:

أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.

2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

ثانياً : مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.

2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]