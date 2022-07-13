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وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

13 يوليو 2022 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters | وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي:

أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.

2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

ثانياً :   مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية.

2- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

طريقة التسجيل

-  على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

 

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