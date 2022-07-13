الإعلام العبري: (إسرائيل) ستناقش مع بايدن خطة لسكة حديد تربطها بالأردن والسعودية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن خطة ستناقشها حكومة الاحتلال مع الرئيس الأمريكي لربط (إسرائيل) بسكة مع الأردن والسعودية ومنطقة الخليج.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست تتضمن الخطة بناء شبكة طرق سريعة دولية، وسكك حديدية.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن الخطة أعدها وزير المالية، في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، وهي تهدف لتسهيل التجارة مع الدول التي سيتم ربطها، حيث قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.

وسُمي المشروع بممرات التكامل الاقتصادي، حيث يسعى إلى خلق اتصال مباشر بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي سيسمح بتقليل أوقات الشحن بشكل كبير بين الشرق والغرب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "أجزاء من المشروع قيد التطوير حاليًا، حيث أن هناك سكة حديدية على طول الخط من ميناء حيفا إلى بيت شيعان، التي تبعد 10 كيلومترات فقط من الحدود الأردنية".

وأضافت أن "هناك سكة الحديد السعودية، التي تربط بين شرق ووسط المملكة مع الشمال، وصولاً إلى الحدود مع الأردن".

وبينت أن "الرابط المفقود بين الحدود السعودية - الأردنية من جهة، و(الحدود الإسرائيلية) - الأردنية من جهة أخرى يبلغ حوالي 200 كيلومتر فقط".

المصدر / فلسطين أون لاين