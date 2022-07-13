ميزة قديمة يُعيد واتساب تشغيلها.. ما تفاصيلها؟

أبدت شركة واتساب استعدادها لاستئناف تشغيل ميزة قديمة لديها مرة أخرى، بعد أن منعتها لسنوات.

ووِفق الشركة، تستعد لاستئناف تشغيل ميزة استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في آنٍ معًا، وذلك بعد مدة أوقفت خلالها المنصة ميزة الأجهزة المتعددة.

وفي تقرير جديد نشرته WABetaInfo، فإنّ إدارة واتساب تعمل على وضع ميزة جديدة، تمكّن المستخدم من ربط هاتفه الثاني بحسابه على المنصة، كما سيتم نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف المرافق مباشرة، وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق لنسخ المحفوظات.



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ووفقًا للتقرير المذكور، فإنه من خلال الوضع المصاحب "companion mode"، سيتمكن المستخدم من ربط هاتف محمول بآخر بواسطة حساب واتساب خاص به، ولا يحتاح الأمر إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأساسي لإرساله الرسائل إلى الهاتف المرتبط.

المصدر / وكالات