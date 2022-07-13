فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري: (إسرائيل) ستناقش مع بايدن خطة لسكة حديد تربطها بالأردن والسعودية

ميزة قديمة يُعيد واتساب تشغيلها.. ما تفاصيلها؟

إصابة الأسير المُسن فؤاد الشوبكي بفيروس "كورونا"

"قرعاوي" يدعو لمساندة الأسرى في السجون ومواجهة الاعتقال الإداري

"المجمع الإسلامي" يختتم مشروع الأضاحي لعام 2022

مطلوب سكرتيرة للعمل في مركز للأشعة في غزة

"حماس": زيارة بايدن للكيان انحياز ودعم للاحتلال ومحاولة مرفوضة لدمجه في المنطقة

أُطر صحفية بغزة تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة اغتيال "أبو عاقلة"

"التشريعي": زيارة بايدن لا تحمل الخير للمنطقة ولا يُعوّل عليها

هل عرض رونالدو نفسه على سان جيرمان؟ إليكم الحقيقة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

ميزة قديمة يُعيد واتساب تشغيلها.. ما تفاصيلها؟

13 يوليو 2022 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
...
تطبيق واتساب

أبدت شركة واتساب استعدادها لاستئناف تشغيل ميزة قديمة لديها مرة أخرى، بعد أن منعتها لسنوات.

ووِفق الشركة، تستعد لاستئناف تشغيل ميزة استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في آنٍ معًا، وذلك بعد مدة أوقفت خلالها المنصة ميزة الأجهزة المتعددة.

وفي تقرير جديد نشرته WABetaInfo، فإنّ إدارة واتساب تعمل على وضع ميزة جديدة، تمكّن المستخدم من ربط هاتفه الثاني بحسابه على المنصة، كما سيتم نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف المرافق مباشرة، وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق لنسخ المحفوظات.


اقرأ المزيد: واتساب يطلق ميزة ثورية محط شغف للكثير

ووفقًا للتقرير المذكور، فإنه من خلال الوضع المصاحب "companion mode"، سيتمكن المستخدم من ربط هاتف محمول بآخر بواسطة حساب واتساب خاص به، ولا يحتاح الأمر إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأساسي لإرساله الرسائل إلى الهاتف المرتبط.

المصدر / وكالات
#تطبيق واتساب #واتساب يعيد تشغيل ميزة قديمة #استئناف تشغيل ميزة استخدام تطبيق واتساب على ثلاثة أجهزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة