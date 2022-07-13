"المجمع الإسلامي" يختتم مشروع الأضاحي لعام 2022

اختتمت جمعية المجمع الإسلامي – خان يونس مشروع الأضاحي للعام الحالي، والذي تم بدعم كريم من عدد من المؤسسات الخيرية وأهل الخير من المحسنين داخل الوطن وخارجه بتوزيع ما يزيد عن 7595 حصة من اللحوم على أسر الأيتام والفقراء على مستوى محافظة خان يونس.

وقال مدير عام المؤسسة م. محمد المصري إن المجمع الإسلامي أشرف على ذبح 35 أضحية من العجول، و75 أخرى من الأغنام، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وُزّعت لحومها على 7595 أسرة في خان يونس، موضحًا أنّ الجمعية عملت بكافة طواقمها الميدانية طوال أيام عيد الأضحى المبارك بهدف ضمان وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

وأكد أنّ المؤسسة استطاعت أن تُدخل الفرح والسرور على آلاف الأسر الفقيرة والمتعفّفة الذين تم تسجيلهم ضمن كشوفات المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات واللجان الشريكة المنتشرة في محافظة خان يونس، مُضيفًا أنّ المجمع الإسلامي قام بتنفيذ المشروع ومتابعة ذبح الأضاحي وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة وفق خطة محددة لضمان تقسيم المهام وإنجاح عملية التوزيع بشكل جيد، منوهًا إلى أنّ المجمع عمل هذا العام على مضاعفة أعداد المستفيدين نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وتقدم رئيس المؤسسة أ. د فارس أبو معمر بخالص الشكر والتقدير من المؤسسات الخيرية في الداخل والخارج، وأصحاب الأيادي البيضاء في كل مكان، وعلى رأسهم مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا، ولجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني وعدد من المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير على دورهم الكبير والريادي في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، متوجّهًا بأسمى عبارات الامتنان إلى طاقم الجمعية من الموظفين الذين ضحّوا بأوقاتهم ووصلوا الليل بالنهار في سبيل إنجاح مشروع الأضاحي وإيصال اللحوم إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمحتاجين.

المصدر / فلسطين أون لاين