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فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مطلوب سكرتيرة للعمل في مركز للأشعة في غزة

13 يوليو 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters | وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة "سكرتارية"

شروط التسجيل

1- العمر 20 سنة إلى 35 سنة.

2- التفرغ وتحمل ضغط العمل.

3- حسنة المظهر ولديها لباقة الحديث.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام برامج الأوفيس Office.

6- لا يشترط الخبرة.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيها الشروط إرسال السيرة الذاتية CV على الواتس آب الخاص بالمركز أو الإيميل بالشكل التالي:

1- صفحة واحدة فقط بصيغة PDF/Word.

2- إرفاق رقم الجوال في السيرة الذاتية.

3- إرفاق صورة شخصية في السيرة الذاتية.

 - Whatsapp: +972594100054

- E-mail: [email protected]

- سيتم التواصل مع المقبولين لعمل المقابلة الشخصية

- العنوان: مركز غزة سكان للأشعة، غزة، شارع الشفاء، المدينة الطبية ، مقابل مستشفى الشفاء

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