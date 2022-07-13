مطلوب سكرتيرة للعمل في مركز للأشعة في غزة

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة "سكرتارية"
شروط التسجيل
1- العمر 20 سنة إلى 35 سنة.
2- التفرغ وتحمل ضغط العمل.
3- حسنة المظهر ولديها لباقة الحديث.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام برامج الأوفيس Office.
6- لا يشترط الخبرة.
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيها الشروط إرسال السيرة الذاتية CV على الواتس آب الخاص بالمركز أو الإيميل بالشكل التالي:
1- صفحة واحدة فقط بصيغة PDF/Word.
2- إرفاق رقم الجوال في السيرة الذاتية.
3- إرفاق صورة شخصية في السيرة الذاتية.
- Whatsapp: +972594100054
- E-mail: [email protected]
- سيتم التواصل مع المقبولين لعمل المقابلة الشخصية
- العنوان: مركز غزة سكان للأشعة، غزة، شارع الشفاء، المدينة الطبية ، مقابل مستشفى الشفاء