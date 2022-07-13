هل عرض رونالدو نفسه على سان جيرمان؟ إليكم الحقيقة

تحدث خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو -في الأيام الماضية- عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم النجم البرتغالي الذي يريد ترك مانشستر يونايتد.

ومن المعروف أنّ علاقة جيدة تربط مينديز برئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي والمستشار الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس.

وشارك الوكيل البرتغالي الشهير في وصول لاعب خط الوسط فيتينا من بورتو، والمفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بالنسبة للبرتغالي ريناتو سانشيز للانضمام إلى سان جيرمان.

الجواب كان النفي

وتذكر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية (Le Parisien) أنّ سان جيرمان رفض التعاقد مع رونالدو وبرّر هذا الرفض بأنه "في ظل الظروف الحالية لن يكون له مكان في الفريق".

ويعني وصول رونالدو (37 عامًا) بناء الفريق من حوله، لكن النادي قرر بالفعل أن يكون العمود الفقري لإعادة بنائه هو النجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عامًا والذي تم تجديد عقده مؤخرًا.

هناك أيضًا المشكلة المالية، حيث ستكون رسوم المهاجم البرتغالي وأجوره عائقًا، نظرًا لأنّ باريس سان جيرمان لا يريد خرق قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ويتعيّن على النادي الباريسي التعامل مع التجديد لمبابي، إضافة إلى الرواتب المرتفعة لنجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.

علاوة على ذلك، صرح الخليفي للصحافة -خلال تقديم المدرب الجديد كريستوفر غالتيير- أنّ النادي يبحث عن مزيد من الالتزام الرياضي وتقليل الوميض، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإنّ رونالدو لا يتناسب مع هذه الفكرة الجديدة.

المصدر / وكالات