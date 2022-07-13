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البرغوثي: الاستيطان لن يتوقف بعد زيارة بايدن للمنطقة

13 يوليو 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي

استبعد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، تسجيل أي تدخل أمريكي لوقف الاستيطان خلال زيارة الرئيس الأميركي.

وأكد في تصريحات لقناة الجزيرة أنّ الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب في تشجيع التطبيع مع جهات عربية على حساب القضية الفلسطينية في إطار "صفقة القرن" ومحاولة إنشاء حلف عسكري استخباراتي مع (إسرائيل).

وأضاف: "الكتاب يُقرأ من عنوانه، والعنوان ظهر جليًّا في تقرير الخارجية الأميركية بمحاولة حماية (إسرائيل) من المحاسبة على جريمة قتل شيرين أبو عاقلة".

وأشار إلى أنّ الإصرار على الانحياز المطلق لـ (إسرائيل) ورفض ممارسة أيّ ضغط عليها لوقف الاستيطان يؤدي إلى تكريس الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر اليوم أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن ظهرًا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط، ويُنتظر أن يوقِع غدًا الخميس مع يائير لبيد "إعلان القدس"، القاضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن يزور بايدن أيضًا الأراضي الفلسطينية، على أن يتوجه بعد ذلك للسعودية؛ حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مصطفى البرغوثي #الاستيطان في الضفة #زيارة بايدن

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