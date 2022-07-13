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وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية بمدينة غزة

13 يوليو 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters | وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيف شاغرة بقطاع غزة بمسمى ( مدير مشروع Project Manager )

ملخص الغرض من الوظيفة:

- يتمثل دور مدير المشروع في تقديم الدعم لتنفيذ مشروع PARC ضمن برنامج التمكين الاقتصادي.

-  تتمثل المسؤولية الرئيسية لمدير المشروع في ضمان سير المشروع بسلاسة وفي الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

-  تشمل الواجبات عادةً التخطيط لأجزاء معينة من المشروع ، ومراقبة التقدم المحرز فيه ، وتنسيق الاجتماعات ، والإشراف على أعضاء فريق المشروع.

- في حالة حدوث حالة طوارئ إنسانية كبرى ، من المتوقع أن يعمل صاحب الدور خارج ملف تعريف الدور العادي ويكون قادرًا على تغيير ساعات العمل وفقًا لذلك

واجبات و مسؤوليات:

- ضمان الإدارة الفعالة للمشروع للمشاريع المعينة من خلال الحفاظ على تسليم المخرجات الفنية والتشغيلية والمالية والإدارية المناسبة ، مع تتبع تقدم المشروع من خلال المراقبة والتقييم وإعداد التقارير

- إدارة وتنسيق تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بناءً على وثائق المشروع ذات الصلة ، بما في ذلك ، حسب الحاجة ، الإشراف والتوجيه لموظفي المشروع الآخرين والاستشاريين والخبراء بهدف تحقيق نتائج المشروع

- وضع خطط عمل شاملة / مفصلة للمشروع تشمل جميع أنشطة المشروع وأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة وتحديد المعالم المقابلة

- مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع والجداول الزمنية للأحداث الرئيسية مع مراعاة خطط العمل وتحديد المواعيد النهائية بما في ذلك مراقبة الموارد المالية والمحاسبة لضمان دقة وموثوقية التقارير المالية

- تعبئة السلع والخدمات لدعم أنشطة المشروع ، بما في ذلك صياغة الاختصاصات والأشغال / متطلبات ومواصفات المنتج

- إدارة ومراقبة مخاطر المشروع التي تم تحديدها في البداية ، وتقديم معلومات عن المخاطر الجديدة وتدابير التخفيف الممكنة إلى مجلس إدارة المشروع للنظر فيها وتحديث حالة هذه المخاطر من خلال الاحتفاظ بسجل مخاطر المشروع

- ضمان تقيد أنشطة المشروع بالعمليات المالية والإدارية والمشتريات الحالية التي تتماشى مع القواعد والأنظمة السائدة للإغاثة الزراعية ، وفي نفس الوقت ، مراعاة الجداول الزمنية للمشروع ؛

- إعداد تقارير سير العمل في المشروع (التقدم المحرز مقابل الأنشطة المخطط لها ، وتحديث قضايا المخاطر ، والنفقات ...) وضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب إلى الحالات ذات الصلة ، مثل مجالس إدارة المشروع والجهات المانحة ذات الصلة

- الحفاظ على علاقات عمل تعاونية بين شركاء المشروع الرئيسيين ومانحي المشاريع ، من خلال التواصل الفعال والتشاور وإعداد التقارير

- الحفاظ على التنسيق المنتظم وضمان جودة مدخلات الخبراء والمنتجات وكذلك بين شركاء المشروع لضمان الاتساق والتكامل بين أنشطة المشروع .

- تحديد الفرص لتعميق التعاون والتوصية بالنهج المناسبة للتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة بناءً على معلومات عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين تم جمعهم أثناء تنفيذ المشاريع 

- الحفاظ على الاتصال المنتظم بشأن قضايا المشروع ذات الصلة مع الأطراف المحلية والدولية والاستشاريين والخبراء وضمان الجودة والتسليم في الوقت المناسب لجميع المخرجات المتفق عليها .

- الحفاظ على روابط فعالة مع الجهات المانحة الحالية والمحتملة .

- تقديم التقارير إلى الاغاثة الزراعية والجهات المانحة بجودة عالية وفي الوقت المناسب.

- مواءمة المشروع مع قيم وأولويات PARC:

- ضمان انعكاس مبادئ المساواة بين الجنسين والحكم الديمقراطي والإدماج الاجتماعي والقدرة على مواجهة الكوارث بشكل فعال في جميع أنشطة المشروع

- ضمان السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنشطة المشروع وانعكاسها في خطط العمل والميزانيات والتقارير والبحوث والتحليلات ، وعند الاقتضاء على وجه التحديد ، تحليلها بالتفصيل

- التشاور بانتظام مع مشاريع وبرامج PARC الأخرى بشأن الأنشطة ذات الصلة حيث يكون التآزر ممكنًا

- السعي لإشراك المجموعات والمجتمعات في أنشطة المشروع التي تؤثر عليهم ؛

-الإبلاغ عن أهداف وأنشطة المشروع بوضوح إلى كل من أصحاب المصلحة والجمهور الأوسع.

- تنفيذ أنشطة المشروع بما يتماشى مع مبادئ شركة PARC .

- موظفو المشروع / الفريق (الفريق) الموجهون والمدعومون بفعالية وكفاءة، حسب الحاجة ؛

- توحيد تنفيذ الكفاءات والموارد المنقولة وتنفيذها بفعالية

- الروابط مع المشاريع / المبادرات الأخرى ذات الصلة المنشأة والأهداف المشتركة المنفذة

- تسليم الأموال وفقًا لخطط العمل السنوية المخطط لها

- الانتهاء من إعداد التقارير في الوقت المناسب وبطريقة نوعية بما يتماشى مع احتياجات البرنامج.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

- ما لا يقل عن 5 سنوات (3 للمرشحين الحاصلين على درجة الماجستير) من الخبرة المهنية ذات الصلة في مجالات إدارة المشروع.

- خبرة في إدارة المشروع وتنسيق البرنامج / المشروع ورصده و / أو تقديم الخدمات الاستشارية أو ما شابه ذلك ؛

- معرفة جيدة بالسياسات والأطر المؤسسية ذات الصلة بحماية البيئة و / أو ريادة الأعمال وحماية الطبيعة و / أو تغير المناخ ؛

- اتصالات ممتازة وكتابة التقارير والمهارات التحليلية.

- مطلوب مهارات اتصال وتقديم عرض كتابي وشفهي ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التسجيل:

- سيتم النظر فقط في المتقدمين الذين لديهم الصفات والخبرة والمهارات المطلوبة.

-  يجب على المتقدمين المهتمين تضمين (أ) سيرة ذاتية (باللغة الإنجليزية) و (ب) خطاب تغطية يوضح مدى ملاءمتهم للوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- يرجى إرسال طلبك عن طريق موقع المؤسسة من خلال الضغط ( هنا )

- لن يتم النظر في الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ أو التي لا تستوفي المؤهلات المذكورة أعلاه. سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للاختبار الكتابي.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/7/2022

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