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ستطبق الأسعار في الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2022

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

13 يوليو 2022 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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رفعت الحكومة المصرية، الأربعاء، أسعار مشتقات الوقود المباع في السوق المحلية للفترة بين يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2022، وسط زيادات على أسعار النفط عالميا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر (حكومية)، تنفيذ زيادة على أسعار الوقود بمقدار 50 قرشا للتر الواحد، باستثناء البنزين 95 أوكتان الذي تم رفعه بمقدار 100 قرش.

ووفق الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر البنزين 80 أوكتان من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى اجتماع اللجنة في سبتمبر المقبل.

كما صعد سعر لتر البنزين 90 أوكتان من 8.75 جنيهات إلى 9.25 جنيهات، وسعر لتر البنزين 95 أوكتان من 9.75 جنيهات إلى 10.75 جنيهات.

بينما قررت اللجنة تنفيذ زيادة على أسعار السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات.

(الدولار = 18.5 جنيه)

المصدر / الأناضول
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