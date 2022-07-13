رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أفاد عضو الهيئة الإدارية في نقابة النقل العام برام الله والبيرة أمجد عبد الكريم، بأنّ النقابة قررت بدء إضراب شامل عن العمل اليوم احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استجابة حكومة اشتية لمطالبها.

وأوضح عبد الكريم في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أنّ مركبات النقل العام ستبدأ إضرابها صباح اليوم في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على تنصل الحكومة من الاستجابة لمطالب النقابة.

وتتمثل مطالب النقابة وفق عبد الكريم، بضرورة تثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل عند 5 شواقل، بدلًا من سعره الحالي البالغ (6.28) شواقل، والسماح للنقابة بجلب المركبات الحديثة من (إسرائيل) بدلًا من القديمة الموجودة حاليًّا.

كما تُطالب أيضًا، بإنهاء ظاهرة عمل "السيارات الخصوصية" في نقل المواطنين على حساب النقل العام، مقابل أجور منهم، وتخفيض الضرائب والجمارك وغلاء المعيشة المفروضة على السائقين.

وبيّن أنّ النقابة تواصلت مع الحكومة سابقًا عدّة مرّات بهذا الشأن، لكنّ الأخيرة التزمت الصمت ولم ترد عليها، مؤكدًا أنه "في حال عدم استجابة الحكومة ستكون هناك خطوات أخرى خلال الأسبوع القادم".

ونبّه إلى أنّ الحكومة تُجبي ضرائب تصل إلى 3 آلاف شيقل سنويًّا من السائقين، إضافة إلى ضريبة "تمليك رقم المركبة للشخص" يصل إلى 90 ألف شيقل، فضلًا عن فرض مبلغ عالٍ يصل إلى 10 آلاف شيقل عند التنازل عن "رقم المركبة" لشخص آخر، "لذلك نطالب بتخفيض هذه الأرقام الكبيرة".