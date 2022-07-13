فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إثر تهديدات "الوزير".. إضراب عام لقطاعات النقل العام في كافة محافظات الضفة

جهاد الغول.. تجربة فنية صقلتها الإصابة

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

المعتقلون الإداريون يُقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 193

المرور بغزة: 12 إصابة بـ 16 حادث سير خلال 24 ساعة

خريشة لـ"فلسطين": زيارة بايدن "بروتوكولية" للفلسطينيين واستراتيجية للاحتلال

حماس: زيارة بايدن للمنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية

هل تخطيت الـ 50؟ تناول هذا الفيتامين للضرورة كل صباح

إصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

تحذيرات من بناء السفارة الأمريكية على أملاك فلسطينيين بالقدس

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مواجهات مع الاحتلال شرق القدس

13 يوليو 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
...
مواجهات في العيساوية - أرشيف

اندلعت مواجهات عنيفة الليلة الماضية، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، صوب المقدسيين، فيما تصدى المواطنون الفلسطينيون لاقتحام الاحتلال بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وبحسب  تقرير فلسطيني دوري ارتكبت قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثّق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكًا، أبرزها استشهاد (13) مواطنًا.

وفي السياق، وثّق "معطى" (204) عملية مداهمة لمنازل المواطنين، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحامًا، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (14) منطقة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال (424) مواطنًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #مواجهات #العيساوية #اقتحام العيساوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة