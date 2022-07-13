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إصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

13 يوليو 2022 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أصيب، اليوم الأربعاء، عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام الـ1948.

وبحسب مصادر محلية، فإن عامل أصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، ومفسرا، ومركة، وصانور، وجبع، والجربة.  

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تلاحق العمال الفلسطينيين على امتداد جدار الفصل العنصري في قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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