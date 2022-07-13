أوكرانيا تعلن مرور 16 سفينة حبوب عبر قناة "بيستر"

أعلنت أوكرانيا، مرور 16 سفينة تجارية محملة بالحبوب عبر قناة "بيستر" المتفرعة من نهر الدانوب.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، في بيان نشر على فيسبوك، إنه "على مدى الأيام الأربعة الماضية، أبحرت 16 سفينة عبر قناة بيستر"، وفقا لوكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأضاف البيان: "استعادة الملاحة عبر هذه القناة خطوة مهمة تسمح بتسريع تصدير الحبوب".

وقال يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية الأوكراني: "لسوء الحظ، تسمح لنا سعة القناة المائية في الوقت الحالي باستقبال 4 سفن فقط، بينما نحتاج إلى 8 سفن على الأقل يوميا"، حسب البيان

وأكد فاسكوف أن وزارته تجري محادثات مع ممثلين من نظيرتها الرومانية والمفوضية الأوروبية لزيادة عدد زيارات السفن أيضا عبر قناة "سولينا".

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

المصدر / الأناضول