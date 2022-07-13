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الطقس: أجواء صيفية جافة وحارة

13 يوليو 2022 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
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يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تسود أجواء حارة وجافة نهارا وخاصة في المناطق السهلية والغورية.

ومع ساعات بعد العصر والمساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

وتسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام نهارا.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية معتدلة نسبيا في معظم المناطق ما عدا الأغوار التي ستشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية، ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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