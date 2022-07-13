هنية يعلن عن استقبال بعثة عزون لخوض نهائي كأس فلسطين بغزة

أعلن مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، استضافة فريق كرة اليد بنادي عزون، بطل كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، أثناء زيارة الفريق المرتقبة إلى قطاع غزة، لخوض لقاء ذهاب كأس فلسطين، الخميس القادم.

وأكد هنية في تصريحات صحفية، عن تكفل المجلس الأعلى، بالاستضافة الكاملة لفريق عزون خلال فترة تواجده في قطاع غزة.

وأصدر هنية، تعليماته بتجهيز صالة سعد صايل بمدينة غزة، لاستقبال هذا الحدث التاريخي الذي يجمع بين خدمات النصرات بطل كأس فلسطين في غزة، وعزون بطل كأس فلسطين بالضفة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ونوه إلى وجود استقبال رسمي لبعثة نادي عزون فور وصولها قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقدم هنية، الشكر للفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وأعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة للجنة الأولمبية واتحاد كرة اليد على المتابعة، لإنجاز هذا العرس الرياضي الكبير، الذي يحمل رسالة الوطن والوحدة.

وحسب الاتصالات، فإن بعثة عزون ستصل إلى قطاع غزة، غدا الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون.

المصدر / فلسطين أون لاين