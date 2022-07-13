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رئيس سريلانكا يغادر البلاد بطائرة عسكرية على متنها 4 اشخاص

13 يوليو 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا

غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا صباح اليوم البلاد على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارسة الشخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة .

ويتهم راجاباكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في نيسان/أبريل وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.

المصدر / وكالات
#صندوق النقد الدولي #سريلانكا #غوتابايا راجابكسا

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