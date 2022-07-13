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الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

13 يوليو 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي, اليوم الثلاثاء ,على أن يقدم الاتحاد لأوكرانيا مليار يورو (مليار دولار) فى صورة قروض كمساعدات مالية لمساعدتها في ظل استمرار الغزو الروسي.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا في بيان "هذا سيمنح أوكرانيا الأموال اللازمة لتغطية احتياجات عاجلة وضمان عمل البنية التحتية الحيوية".

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر. وأعطى اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة سانيورا الضوء الأخضر لحزمة المساعدات المالية.

وتعد هذه القروض جزءا من مقترحات المفوضية الأوروبية في شهر أيار /مايو لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو حتى نهاية العام وسط الغزو الروسي.

وسيتم تخصيص المليار دولار التي تم الاتفاق عليها اليوم الثلاثاء لمساعدة الحكومة الأوكرانية للوفاء بالتكاليف العامة مثل دفع الأجور والحفاظ على عمل المستشفيات والمدارس، وأمور أخرى.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #قروض #الاتحاد الاوروبي

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