مكافحة المخدرات تضبط 24 فرش حشيش بغزة

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبط 24 فرش حشيش خلال كمين تم نصبه لأحد المروجين وهو يقوم بترويجها بوسط محافظة غزة.

وقال مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس المقدم محمد شاهين: "تلقينا معلومات تفيد بوجود مجموعة من المروجين يحاولون بيع المخدرات في أيام العيد في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة .

وذكر المقدم شاهين تم التحري والمتابعة لعدة أيام ، ومن خلال التواصل مع قوة المكافحة بغزة تم نصب كمين و إلقاء القبض على (م.م) وهو أحد مروجي المخدرات".

ولفت إلى أنه تمت إحالة ملف القضية، والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

بدوره أكد المقدم يحيى الدلو مدير العلاقات العامة والإعلام بالمكافحة أن إدارته تقوم بمهامها على مدار الساعة بما في ذلك أوقات الإجازات الرسمية والعطل ، منعًا لاستخدام هذه الأوقات في ترويج المواد المخدرة من قبل ضعفاء النفوس.

المصدر / فلسطين أون لاين